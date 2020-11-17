В Барановичском районе при пожаре в нежилом доме погибли мужчина и женщина

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мужчина и женщина погибли при пожаре в Барановичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Трагедия произошла вечером 16 ноября в деревне Молчадь. Сообщение о пожаре в нежилом доме по ул.60 лет СССР спасателям поступило в 21.31. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, огнем была объята кровля строения. Внутри были обнаружены тела двух погибших: 72-летнего хозяина и его 49-летней сожительницы.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в доме. Причины пожара и гибели людей устанавливаются.-0-