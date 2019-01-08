В Барановичском районе убийцу будут судить и за домашнее насилие

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичского района, убившего двух мужчин, будут судить и за истязание супруги, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Убийство произошла 6 декабря. В доме 32-летнего мужчины гостили двое знакомых - 38-летний и 40-летний жители города. Компания употребляла алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин причинил ножом своим гостям травмы, несовместимые с жизнью. Подозреваемого задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по по.1 ч.2 ст.139 (убийство) УК. Ему предъявлено обвинение. Вскоре дело будет направлено в суд.

Мужчина является главой семейства, в которой воспитываются семеро несовершеннолетних детей. Он постоянно конфликтует с домашними и злоупотребляет спиртными напитками. В связи с этим семья больше года находилась в поле зрения государственных и правоохранительных структур. В 2017 году мужчину привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством супруги. Наказание он отбыл, проходил курс лечения от алкогольной зависимости. В прошлом году после обращения жены в правоохранительные органы по поводу причиненных ей мужем побоев семью вновь взяли на учет. За два дня до декабрьской трагедии мужчине вручили защитное предписание, обязывавшее его на 15 суток прекратить общение с супругой и покинуть общее с ней жилое помещение.

"Защитное предписание - эффективная мера защиты членов семьи от домашнего агрессора. Но орган, который применил эту меру, должен контролировать выполнение агрессором возложенных на него ограничений. В данном случае контроль не был обеспечен. Это привело к гибели двух человек", - отметили в прокуратуре. Там дополнили, что за месяц до трагедии Барановичская межрайпрокуратура вносила представление в территориальный отдел внутренних дел, в котором требовала принять меры к недопущению нарушений закона в области противодействия семейному насилию.

В отношении сотрудника ОВД, не обеспечившего контроль за поведением семейного агрессора, возбуждено дисциплинарное производство. Кроме того, по инициативе межрайпрокурора в отношении обвиняемого дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.154 (истязание) Уголовного кодекса.-0-