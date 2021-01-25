В Барановичском районе в кювете нашли убитым мужчину

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Барановичском районе. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Тело 32-летнего мужчины обнаружили днем 23 января в кювете неподалеку от деревни Чернихово. Осмотр показал, что смерть может носить криминальный характер. В УСК по Брестской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса.

"При проведении неотложных следственных действий установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет проживал на территории России, злоупотреблял спиртными напитками. В начале января он приехал погостить к родителям в Несвижский район", - дополнили в СК.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции и Государственного комитета судебных экспертиз устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, которые могут быть причастны к его совершению.-0-