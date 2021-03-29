В Беларуси еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими - МВД

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА

"По материалам витебского управления ГУБОПиК МВД в список запрещенных попали Telegram-каналы "Витебск 97%" и "Чат невероятного Витебска". Такое решение принял 25 марта суд Железнодорожного района Витебска. В указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих. Цель таких материалов - изменение конституционного строя Беларуси", - рассказали в МВД.

Теперь за публикацию (репост) информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность.-0-