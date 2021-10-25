В Беларуси еще один канал и группа в Тelegram признаны экстремистскими

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал "Элехтарат" и группа "Чат Элехтарата" признаны экстремистскими. Такое решение принято 22 октября судом Железнодорожного района Гомеля по материалам проверки ГУБОПиК МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На указанном ресурсе публиковали материалы, в том числе экстремистские, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, призывы и агитацию к массовым беспорядкам и захвату власти, хулиганским и террористическим действиям", - пояснили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.-0-