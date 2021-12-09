9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зарегистрировано почти 3 тыс. ДТП. Об этом сообщил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории республики по итогам января - ноября текущего года зарегистрировано 2973 дорожных происшествия, в которых 469 человек погибли и 3184 получили ранения. Основные причины ДТП, в результате которых страдают люди, - нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда перекрестка, превышение установленной скорости движения, а также правил маневрирования", - рассказал Александр Бруй.

Тема детского дорожного травматизма вызывает наибольшее беспокойство. "За январь - ноябрь этого года в целом по республике уменьшилось количество происшествий с участием детей - с 380 до 376, а также погибших - с 22 до 17. По вине водителей пострадали 76% детей. Большинство пострадавших в автоавариях детей были пассажирами. При этом более 40% несовершеннолетних пассажиров перевозились с нарушением установленных правил: без использования детского удерживающего устройства или не были пристегнуты ремнем безопасности", - отметил старший инспектор.-0-