В Беларуси за день в лесном фонде произошло девять возгораний

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в течение 27 апреля в лесном фонде произошло девять возгораний на общей площади 5,4 га, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза.
"Это незначительная площадь по сравнению с предыдущими днями. Благодаря слаженной работе на местах удалось оперативно локализовать очаги", - отметили в министерстве.
Всего с начала года в лесном фонде произошло 290 случаев возгорания на площади свыше 1,2 тыс. га.
Как отметили в пресс-службе Минлесхоза, возросшее количество пожаров связано с климатическими условиями: маловлажной зимой, ранней весной, отсутствием осадков. Первый лесной пожар в этом году был зафиксирован еще в марте.-0-
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