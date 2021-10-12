12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 2 лесных и 1 торфяной пожары. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 11 октября до 6.00 12-го ликвидированы 2 лесных пожара на общей площади 0,37 га, 1 торфяной пожар на площади 0,25 га и 6 пожаров травы и кустарников на общей площади 0,273 га", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в лесах потерялся один человек. 11 октября в 9.25 спасателям поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Ларищево Добрушского района Гомельской области гражданине 1952 года рождения, пенсионере. Для поисковых работ были задействованы 3 единицы техники и 9 человек, из них 2 единицы техники и 6 работников МЧС. Пропавший гражданин не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.-0-