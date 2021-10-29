В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека

Пожар в деревне Головачи Сенненского района. Фото МЧС
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
28 октября в 06.50 поступило сообщение о пожаре дома в деревне Головачи Сенненского района. В результате пожара погиб мужчина 1955 года рождения. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество и повреждены стены. Причина пожара устанавливается.
В 20.30 стало известно о загорании в квартире жилого дома в деревне Слобудка Пружанского района. В огне погиб хозяин квартиры. Еще один пожар с гибелью человека был зафиксирован в Буда-Кошелевском районе Гомельской области.
Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-