4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

3 июля спасателям в 7.13 поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме в Слуцке Минской области по ул.Ленина. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1966 года рождения.

В этот же день в 8.12 поступило сообщение об утонувшей женщине в водохранилище в Сморгони Гродненской области по ул.Каминского. Спасателями обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1967 года рождения.-0-