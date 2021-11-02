2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки зафиксированы лесной и торфяной пожары. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"По оперативным данным с 6.00 1 ноября до 6.00 2-го, ликвидированы 1 лесной пожар на площади 0,7 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 3 пожара травы и кустарников на общей площади 2,4 га", - сказали в пресс-службе.
Продолжено тушение пожара сухой растительности в болотистой местности на территории ландшафтного заказника "Простырь" (земли Пинского РИК) возле деревни Остров Пинского района Брестской области. Мониторинг ситуации на месте пожара осуществляют 2 единицы техники и 4 работника МЧС. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Сейчас происходит горение отдельными очагами на площади 0,35 га. -0-