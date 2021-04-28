В Беларуси за три месяца на железной дороге погибли 14 человек, 13 травмированы

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь - март значительно выросло число несчастных случаев с людьми на железной дороге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

За I квартал 2021 года на БЖД травмировано 27 человек, из них один подросток, тогда как за аналогичный период 2020-го - 19 человек. Травмы с летальным исходом получили 14 человек, из них 10 были в состоянии алкогольного опьянения. Один мужчина травмирован электротоком.

Надзорное ведомство привело несколько случаев травм на железной дороге, которые произошли из-за личной беспечности. Один из них случился 4 марта. Мужчина на станции Минск-Восточный самовольно поднялся на вагон грузового поезда и во время следования состава по электрифицированному пути получил множественные ожоги из-за поражения электрическим током высоковольтной контактной сети. Его доставили в реанимацию ожогового отделения минской БСМП.

На следующий день на станции Орша-Центральная поезд региональных линий Минск - Орша наехал на подростка. Девушка переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу и не заметила приближавшийся состав, поскольку надела на голову капюшон. С диагнозом "травматическая ампутация левой стопы" она госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Участившиеся случаи ДТП на железнодорожных переездах и тяжесть их последствий свидетельствуют о низкой дисциплине водителей автомобилей, которые не соблюдают ПДД при движении через переезды. Например, в 2021 году на БЖД произошло уже 6 подобных происшествий, тогда как за весь 2020 год - одно. В этих ДТП четыре человека пострадали, транспортные средства и железнодорожная инфраструктура получили механические повреждения. В некоторых случаях для ликвидации последствий аварий требовалось значительное время, поэтому поезда прибывали с задержкой.

Органы прокуратуры принимают меры к активизации деятельности заинтересованных ведомств, чтобы повысить ее эффективность и уменьшить количество несчастных случаев. С учетом требований актов надзора и информационных писем БЖД ежегодно разрабатывает организационно-технические мероприятия для минимизации риска травмирования граждан.

К слову, только в 2020 году выполнен ряд профилактических мероприятий. В частности, совместно с ОВД проводятся акции "Дети и безопасность". Построено более 1,9 тыс. пог.м и отремонтировано 327 пог.м ограждений, создано 11 пешеходных переходов, 5 переходов оборудованы устройствами звуковой и световой сигнализации. Кроме того, размещено 602 и отреставрировано 524 плаката о мерах безопасности, устанавливаются речевые информаторы о приближении поезда и турникеты на пешеходном переходе и др.-0-