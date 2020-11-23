В Беларуси за выходные под колесами авто погибли шесть человек

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные дни в республике произошло 452 ДТП с материальным ущербом. Совершено 14 ДТП, в которых 13 человек получили травмы, 6 погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

Кроме того, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 138 водителей. Пресечено 354 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

Так, 22 ноября около 10.00 27-летний водитель на автомобиле "Ауди А6" на 194-м км автодороги Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно в Гродненском районе выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Гольф". В результате ДТП пассажир "Фольксвагена" 1984 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажирка "Ауди", женщина 1996 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где скончалась.

В этот же день около 4 утра 37-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Пежо 306" на автодороге Н9101 Литва - Шипуличи Молодечненского района. В деревне Поречье при подъезде к пересечению с автодорогой Н9166 Поречье - Березки на участке с закруглением дороги вправо он не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пассажир, мужчина 1962 года рождения, скончался на месте ДТП.

ГАИ призывает водителей избегать рискованного поведения на дорогах. За 10 месяцев на дорогах страны произошло 186 лобовых столкновений транспортных средств, в которых пострадали люди. "Чтобы избежать ДТП, водителям необходимо быть крайне внимательными, правильно выбирать скорость и выдерживать безопасную дистанцию до других транспортных средств. Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой не забывайте подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. Причем подача сигнала световыми указателями поворота или рукой должна производиться до начала маневрирования. Старайтесь как можно реже выезжать на полосу встречного движения. Заранее убедитесь в безопасности своих действий: оцените скорость обгоняемого автомобиля, скорость и расстояние до встречного автомобиля, состояние дорожного покрытия и реальные динамические возможности собственного авто. И помните, всегда необходимо руководствоваться правилом: не уверен - не обгоняй", - добавили в ГАИ.-0-