В Беларуси за выходные в ДТП 1 человек погиб и 9 травмированы

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло девять учетных ДТП, в которых погиб один человек и девять получили травмы, среди них трое детей. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Установлен 151 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 375 остановленных водителей не имеют права управления транспортным средством.

МВД призывает родителей позаботиться о безопасности детей. "Напомните ребятам о правилах движения для пешеходов. Объясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть, к чему могут привести нарушения правил дорожного движения. Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно тогда, когда все автомобили остановились, а водители видят его и пропускают. Объясните, что нельзя переходить дорогу в наушниках, капюшоне и уткнувшись в смартфон. Не позволяйте детям выходить на дорогу из-за стоящего транспорта либо предмета, ограничивающего обзор дороги, особенно во дворах", - отметили в ведомстве.

В темное время суток водители могут не заметить ребенка, поэтому, следует надевать яркую одежду, а лучше иметь на ней фликер. "Не забывайте пристегивать ребенка и перевозить его в детском кресле. Юным велосипедистам объясните, что, пересекая дорогу по пешеходному переходу, нужно остановиться, спешиться и катить велосипед. Подавайте личный пример правильного поведения на дороге", - добавили правоохранители.-0-