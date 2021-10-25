В Беларуси за выходные в ДТП один человек погиб, 13 травмированы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 13 учетных ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 156 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 388 водителей не имели права управления транспортным средством.

В преддверии осенних каникул с 25 по 29 октября столичная ГАИ проведет профилактическую акцию "Время стать заметным!". Она должна привлечь всеобщее внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, призвать водителей к более ответственному поведению на дорогах, а также к использованию гражданами световозвращающих элементов в темное время суток.

Ребятам напомнят основные аспекты безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дороге. Под пристальным вниманием окажутся и водители. В ходе профилактической акции сотрудники органов внутренних дел проведут рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. В частности, инспекторы ГАИ организуют контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов вблизи учреждений образования, скоростных режимов движения, а также перевозкой маленьких пассажиров в легковых автомобилях.-0-