В Беларуси за выходные в ДТП погибли 8 человек

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные произошло 25 учетных ДТП, в которых 8 человек погибли и 18 получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Установлены 137 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 447 водителей не имели права управления транспортным средством.
Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимум осторожности. Водителям следует выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона.-0-