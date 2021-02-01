1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные в ДТП травмированы 11 человек, из них один несовершеннолетний. Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Установлены 94 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

"По прогнозам синоптиков, февраль все еще будет морозным, а значит не время расслабляться. Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на несколько простых, но важных правил вождения в гололед: не пользуйтесь смартфонами во время движения, не маневрируйте резко, соблюдайте безопасную дистанцию. Самые опасные места зимой - мосты, путепроводы, участки перед стоп-линиями. На перекрестках накатывается снег, поэтому машины трогаются с пробуксовкой", - рассказали в ГАИ.

Больше половины зимних ДТП связаны с наездами на пешеходов. "Беспечность на дорогах обходится слишком дорого. Будьте внимательны, переходя проезжую часть дороги, не отвлекайтесь и не надейтесь на авось", - добавили в Госавтоинспекции.-0-