В Беларуси за выходные задержали 173 нетрезвых водителя

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные ГАИ задержала 173 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 463 водителя не имели права управления транспортным средством. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, произошло 10 ДТП, в них трое человек погибли и 12 получили травмы, в том числе пострадал ребенок.

"Уважаемые водители, если вы употребили спиртные напитки, ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль. Пьяный за рулем - потенциальный убийца, который осознанно совершает преступление. Уважаемые граждане, в ваших силах предотвратить беду: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом в милицию по телефону 102", - отметили в МВД.

Профилактические мероприятия акции по пресечению вождения транспорта в состоянии опьянения завершатся сегодня. -0-