В Беловежской пуще нашли пистолет-пулемет времен войны

29 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе нашли немецкий пистолет-пулемет времен Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Оружие обнаружили сотрудники национального парка. Нашли пистолет-пулемет неподалеку от деревни Тиховоля.

На место выезжала следственно-оперативная группа Свислочского РОВД. По факту обнаружения оружия и боеприпасов к нему проводится проверка.-0-