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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичском районе спасатели деблокировали водителя легковушки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.Спасателям 20 августа в 20.41 поступила информация о ДТП с двумя легковыми автомобилями на автодороге М3 возле деревни Дятлово. К месту происшествия были направлены подразделения Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.Сотрудники МЧС при помощи специального аварийно-спасательного оборудования извлекли зажатого в одном из автомобилей водителя. Его осмотрели медики, после чего госпитализировали.Водителя второй легковушки до приезда спасателей извлекли очевидцы.-0-