В Бобруйске два приятеля расплачивались фальшивыми купюрами

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске двое приятелей расплачивались фальшивыми купюрами. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Подозрительную банкноту номиналом Br20 при пересчете денежной выручки обнаружили в одном из магазинов Бобруйска. Согласно заключению эксперта Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, данный денежный билет не был изготовлен предприятием, осуществляющим производство соответствующей продукции. "Все реквизиты и изображения, включая защитные волокна и нить, выполнены способом струйной печати", - отметили специалисты.

Впоследствии сотрудниками БЭП Могилевской области из оборота изъято еще 7 купюр такого же номинала с одинаковым серийным номером. Оперативники установили, что банкноту клонировали 18-летняя учащаяся лицея и 21-летний неработающий, оба уроженцы Гомельской области. Поддельные купюры они передали своим друзьям и знакомым ради шутки, предупредив их, что деньги ненастоящие.

Однако двое приятелей решили расплатиться ими в магазине в Бобруйске, а также в городских увеселительных заведениях. По факту изготовления и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.-0-