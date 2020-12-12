В Бобруйске грузовик выехал на остановку и придавил к дереву двух пешеходов

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске грузовик врезался в остановку и придавил к дереву двух пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

11 декабря в МЧС от очевидца поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими по ул.Кирова. "Установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "Мерседес-Бенц 512D". Водитель не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на автобусной остановке граждан, а затем врезался в дерево", - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека. Пострадавших деблокировали работники МЧС. Мужчины госпитализированы.-0-