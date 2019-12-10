В Бобруйске и Краснополье задержали подростков, подозреваемых в угоне машин

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске и Краснополье были задержаны подростки, которые подозреваются в угоне автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"4 декабря 15-летний житель Бобруйского района, состоящий на учете в ИДН, вместе с двумя приятелями решил покататься по району. Они обратили внимание на припаркованный возле дома по ул.Горького в Бобруйске автомобиль Mercedes. Проникнув в машину, приятели пытались с наката завести мотор. Однако в этот момент их застал местный житель - сосед владельца автомобиля", - прокомментировали ведомстве.

После сделанного замечания подростки бросились наутек, а очевидец сообщил о произошедшем в милицию. По полученным приметам сотрудники патрульно-постовой службы в течение получаса задержали подозреваемых.

В это же день в Краснополье произошел аналогичный случай. "15-летний местный житель, также подучетный ИДН, вечером от дома по переулку Ленинскому уехал на чужой машине ВАЗ. Преступлению способствовала и беспечность владельца: автомобиль оказался не заперт, а ключ находился в замке зажигания. Пока молодой человек катался по Краснопольскому району, автовладелец, обнаружив пропажу, заявил об угоне в милицию. В течение часа подросток был задержан. Автомашина в технически исправном состоянии возвращена владельцу", - прокомментировали в УВД.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Следователями будет дана правовая оценка.-0-