31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске мотоциклист не справился с управлением - два человека пострадали, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла днем 29 мая. "40-летний местный житель двигался на мотоцикле Honda по улице Карла Оппермана. Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево", - отметили в ГАИ.

Водитель мотоцикла и его 17-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: во избежание подобных ДТП при управлении мототранспортом необходимо быть внимательными и рассудительными, умело и обдуманно пользоваться его скоростными возможностями.-0-