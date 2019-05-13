В Бобруйске перекрыт канал вывоза девушек в Китай

13 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске установлен и ликвидирован канал вывоза граждан Беларуси за рубеж с целью их сексуальной эксплуатации, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

Во время проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов ОМОНа УВД 9 мая в Бобруйске был задержан 21-летний местный житель, который подыскал, завербовал и организовал выезд в Китай жительниц Могилевской области. Установлена одна потерпевшая от противоправных действий данного лица. "Следует отметить, что условия, а также вид деятельности данной девушки в Китае заранее оговаривались со злоумышленником. Он разъяснял ей условия пребывания и порядок, вид и размер оплаты за оказание интимных услуг", - рассказал заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Максим Яртыма.

По данному факту Бобруйским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные вероятные потерпевшие.-0-