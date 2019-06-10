В Бобруйске пьяный мужчина зарубил собутыльника топором

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла ночью 8 июня по месту жительства 53-летнего подозреваемого. От нанесенных ударов 39-летней мужчина скончался. После содеянного хозяин жилья позвонил соей знакомой и признался в случившемся. Женщина сообщила в милицию.

Фото УСК по Могилевской области

Следователи изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Подозреваемый задержан.

"Назначены экспертные исследования, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается", - рассказали в СК.-0-