В Бобруйске пьяный мужчина зарубил собутыльника топором

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Трагедия произошла ночью 8 июня по месту жительства 53-летнего подозреваемого. От нанесенных ударов 39-летней мужчина скончался. После содеянного хозяин жилья позвонил соей знакомой и признался в случившемся. Женщина сообщила в милицию.
Следователи изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Подозреваемый задержан.
"Назначены экспертные исследования, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается", - рассказали в СК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3504 BYN
|2.347 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0805 BYN
|2.077 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.208 BYN
|3.215 BYN