В Бобруйске под колеса автомобиля попала пенсионерка

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске под колеса автомобиля попала 73-летняя женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла утром 30 сентября. 35-летний житель Бобруйска на Renault Laguna двигался по улице Ульяновской. При повороте в дворовую территорию он не уступил дорогу и совершил наезд на женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Бобруйчанка с травмами доставлена в больницу.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при повороте налево или направо они обязаны уступить дорогу, на которую поворачивают, пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходному переходу, а при его отсутствии - по линии тротуара или обочины.-0-