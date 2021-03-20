В Бобруйске ребенок провалился под лед и погиб

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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске следователи работают на месте гибели ребенка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Предварительно установлено, что сегодня днем в Бобруйске на реке Березина 10-летний ребенок провалился под лед. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей и врачей. Мальчика оперативно достали из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.
Следователи продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.-0-