В Бобруйске собака покусала пятерых человек, пострадавшие в больнице

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске вечером 11 мая питбуль напал на пятерых человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
Пострадали четыре взрослых и 5-летний ребенок. Они госпитализированы, у всех укушенные рваные раны. Их жизни ничего не угрожает.
"Сейчас Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Совместно с сотрудниками милиции устанавливается личность хозяина собаки, а также причины и условия, которые привели к данному происшествию. В ближайшее время на официальных страницах УВД и СК будет размещена более подробная информация", - отметила Анастасия Лавринович.-0-
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