В Бобруйске за день из-за наркотиков скончались три человека

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске из-за употребления наркотического средства скончались три человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, 17 марта в одной из квартир в Бобруйске обнаружены тела 44-летнего мужчины и 40-летней женщины. Предварительно установлено, что смерть обоих наступила от отравления особо опасным наркотическим средством - метадоном. Мужчина и женщина состояли на учете в наркологическом диспансере, поскольку страдали наркотической зависимостью. По факту сбыта погибшим наркотического средства, повлекшего по неосторожности их смерть, возбуждено уголовное дело.

В этот же день поступило сообщение о смерти 28-летнего жителя Бобруйска, его тело обнаружено по месту жительства. По предварительным данным, смерть мужчины также наступила от отравления метадоном. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные к сбыту наркотика погибшему.-0-