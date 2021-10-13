13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержана группа распространителей наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Четырех дилеров задержали оперативники столичного наркоконтроля в Бобруйске. Парни 20 и 23 лет, а также 17-летние девушки намеревались разложить по тайникам очередную партию психотропа. При себе у них обнаружили 86 г альфа-PVP, - рассказали в МВД. - Работая курьером на виртуальный наркомаркет, старший из парней решил получить максимальную прибыль и для этого вовлек в преступную деятельность троих помощников. По указанию администратора наркомаркета молодой человек забирал крупную партию товара и передавал ее подельникам для фасовки на мелкие дозы и закладки по тайникам".

По информации ГУВД Мингорисполкома, организатор для конспирации приобрел всем одинаковые телефоны, оплачивал мобильную связь и выдавал деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, они водворены в ИВС.-0-