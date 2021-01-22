22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе под колесами грузовика погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло вечером 21 января около 18.45 на 156-м км автодороги Минск - Гомель. "Грузовая машина DAF с полуприцепом Kogel под управлением 43-летнего жителя Украины совершила наезд на 53-летнего жителя деревни Ясный Лес, - рассказали в ГАИ. - По предварительной информации, мужчина находился на проезжей части, на полосе движения автомобиля, и катил велосипед".

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте. Несмотря на темное время суток, на одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы. При этом его велосипед был оборудован световозвращателями.

По факту ДТП проводится проверка.-0-