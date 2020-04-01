В Большой Берестовице участковый спас тонущего в озере мужчину

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Большой Берестовице участковый инспектор милиции спас тонущего в озере человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Все произошло 27 марта. На мужчину в воде обратили внимание дети. Их крики услышал участковый инспектор Берестовицкого РОВД Анатолий Козловский. "Он вытащил тонущего, провел необходимые реанимационные мероприятия и передал пострадавшего медикам. Благодаря грамотным действиям удалось спасти жизнь человека", - отметили в областной организации ОСВОД. Пострадавший, 50-летний местный житель, находится в больнице. Известно, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Гродненской области с начала года на воде спасены четыре человека.-0-