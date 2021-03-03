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03 марта 2021, 17:42

В Борисове 14-летняя школьница ушла из дома и пропала

Фото из Telegram-канала "Разыскивает милиция"
Фото из Telegram-канала "Разыскивает милиция"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 14-летняя жительница Борисова Ольга Синица, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

28 февраля она ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые до плеч, глаза карие. Была одета в черные кроссовки, светло-розовое осеннее болоньевое пальто, светло-серый шарф.

Если вам известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Борисовское РУВД по телефонам 8 (029) 613-25-21, 8 (029) 323-96-29 или 102.-0-

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