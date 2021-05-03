В Борисове без вести пропал 45-летний мужчина

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским РУВД разыскивается Максимов Максим Вячеславович. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

24 апреля 45-летний уроженец и житель Борисова ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 45 лет, рост 160 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы прямые черные, глаза серо-голубые. Был одет в серую в полоску рубашку, джемпер сине-серого цвета, синюю матерчатую куртку длиной до пояса, джинсы синего цвета.

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении этого человека, просят сообщить по телефонам: (8029)613-25-21 (ОДС Борисовского РУВД), +375(29)323-96-29. Конфиденциальность гарантируется.-0-