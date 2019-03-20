В Борисове мужчина продал автомобиль, а потом угнал его

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в хищении автомобиля. Злоумышленником оказался бывший владелец машины. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

Сделка купли-продажи старенькой "Мазды" между двумя жителями Борисова состоялась в феврале. За транспортное средство владелец просил Br400 - покупатель торговаться не стал. "В начале марта бывший владелец автомобиля в состоянии алкогольного опьянения шел по территории гаражного кооператива в райцентре. Там увидел недавно принадлежавшую ему "Мазду". Подобрав ключ, он запустил двигатель и уехал. Вскоре злоумышленник попал в ДТП и скрылся с места происшествия", - рассказали в Борисовском РУВД.

После сообщения настоящего владельца о хищении машины оперативники в кратчайшие сроки нашли подозреваемого. Его водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси (кража).-0-