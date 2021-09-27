В Борисове нашли и обезвредили боеприпасы времен ВОВ

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове нашли два артиллерийских снаряда разного калибра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В Борисовском районе обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Артиллерийские снаряды без взрывателя обнаружили накануне рядом с железнодорожным полотном вблизи деревни Приямино Борисовского района.

"В утренние часы дежурный по станции "Приямино" недалеко от железнодорожного остановочного пункта обнаружил предметы, похожие на боевой снаряд. На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции. Опасной находкой оказались корпусы 76- и 122-миллиметровых артиллерийских снарядов без взрывчатого вещества. До приезда саперно-пиротехнической группы боеприпасы охраняли стражи порядка", - отметили в УВД.

Управление внутренних дел Борисовского райисполкома напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти от него на безопасное расстояние. Ни в коем случае нельзя предпринимать самостоятельные действия по обезвреживанию боеприпаса.-0-