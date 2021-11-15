15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове подростки помогли раскрыть кражу рюкзака, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"В одном из спальных районов города школьник ненадолго оставил свой рюкзак. Его украли. Родители сообщили о случившемся в правоохранительные органы. По наружным камерам видеонаблюдения сотрудники милиции вычислили злоумышленников, которыми оказались двое мальчишек. Помочь правоохранителям в установлении их личностей отозвались двое подростков, которые играли неподалеку. Спустя несколько часов милиционеры совместно с юношами установили лиц, причастных к краже. Похищенное было изъято", - рассказали в управлении внутренних дел.
Руководство Борисовского РУВД поблагодарило ребят за отважный поступок и выразило признательность за активную гражданскую позицию, вручив каждому благодарность и ценный подарок.-0-