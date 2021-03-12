В Борисове подросток разбил окна в школе возлюбленной - возбуждено уголовное дело

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 17-летний парень в порыве чувств разбил окна в школе возлюбленной, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение от администрации одной из школ города. Работники учебного заведения попросили найти неизвестного, который разбил два оконных стекла. Менее чем через полчаса юного хулигана по приметам задержали во дворах домов неподалеку подоспевшие сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Фигурант сразу же сознался в содеянном и рассказал о своих мотивах", - уточнили в УВД.

Как оказалось, в тот день минчанин приехал в райцентр навестить возлюбленную. "Однако встреча не состоялась: молодые люди накануне поссорились и как такового разговора не получилось. Жителю столицы не понравилось такое развитие событий. Чтобы привлечь внимание девушки, он не придумал ничего лучше, как бросить камни в окна школы, где она учится. К слову, на это молодой человек отважился после выпитой бутылки крепкого алкоголя", - отметили правоохранители.

Борисовский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.-0-