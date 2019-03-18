В Борисове при пожаре в административном здании один человек погиб, трое спасены

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и трое спасены при пожаре в двухэтажном административном здании в Борисове, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Спасателям сообщение о пожаре в двухэтажном административно-бытовом здании в Борисове поступило сегодня в 02.59. Когда прибыли подразделения МЧС, горело на первом этаже, второй этаж был заполнен дымом. "Работники МЧС со второго этажа через окно по трехколенной лестнице спасли двух мужчин. В коридоре первого этажа спасатели обнаружили в бессознательном состоянии и вынесли на свежий воздух еще двух мужчин. Они были переданы врачам бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в управлении.
Позже врач скорой медицинской помощи констатировал смерть одно из пострадавших. Второй был доставлен в больницу.
Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Огнем уничтожено имущество в помещении, закопчены стены и потолок в коридоре на первом этаже.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-
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