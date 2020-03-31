В Борисове служебная собака помогла раскрыть поджог дома и хулиганство

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове служебная собака Департамента охраны помогла раскрыть поджог дома и хулиганство, сообщили БЕЛТА в МВД.

Первое преступление произошло 28 марта. В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение от спасателей о возможном поджоге кровли крыши строящегося дома, расположенного в городском микрорайоне Север-3. К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа с милиционером-кинологом и служебной собакой по кличке Райд.

Собака взяла след и привела правоохранителей в соседнюю деревню прямо к дому поджигателя. Им оказался 49-летний ранее не судимый местный житель. Его действиям дана правовая оценка.

Через день четвероногий питомец помог найти хулигана, который 30 марта на ул.50 лет БССР разбил камнем стекло в тракторе. После преступления молодой человек скрылся. Райд взял след с места происшествия и настиг подозреваемого во дворах на бульваре Комарова. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.-0-