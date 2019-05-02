В Борисове у предпринимателя украли $20 тыс.

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове у предпринимателя украли из квартиры $20 тыс., правоохранители задержали подозреваемого и изъяли деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в Борисовском РУВД.

Борисовский предприниматель сообщил в милицию, что у него из квартиры похищено $20 тыс. Когда мужчина вечером пришел домой, то увидел, что в комнате открыто окно и отодвинут комод. Косметичка, где хранились деньги, оказалась пуста. Кроме денег, воры ничего не взяли. Во время осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что в квартире отжали оконную раму.

"Оперативникам уголовного розыска Борисовского РУВД удалось выйти на след подозреваемого - это ранее судимый 44-летний борисовчанин. Деньги у мужчины изъяты: часть похищенного он хранил по месту жительства, остальные отдал знакомому. По факту квартирной кражи возбуждено уголовное дело, мужчина задержан", - рассказали в милиции.-0-