В Борисовском районе из-за игр у костра пострадал трехлетний ребенок

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Большая Ухолода Борисовского района из-за игр у костра пострадал трехлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о несчастном случае поступило 2 апреля в 19.40. Как стало известно, двое детей играли во дворе частного жилого дома. Один из них обсыпал другого углями из костра. В результате мальчик получил ожоги 5% тела и был доставлен в УЗ "Борисовская ЦРБ".

Подразделения МЧС не привлекались.

Спасатели напоминают, что за разведенным на приусадебном участке костром необходимо осуществлять постоянный контроль, не допускать игр детей у огня. Рядом с кострищем должно находиться ведро с водой или огнетушитель, штыковая лопата, чтобы быстро среагировать, если что-то пойдет не так. Место кострища нужно окопать, чтобы исключить распространение огня. Тлеющие угли следует залить водой, чтобы исключить повторное возгорание.-0-