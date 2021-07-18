В Борисовском районе после лобового столкновения легковушек погиб ребенок

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18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок погиб после лобового столкновения легковушек в Борисовском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома. Авария произошла 17 июля около 23.00. Водитель 1982 года рождения за рулем автомобиля "Опель" двигался в направлении Минска и на 437-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации на ремонтируемом участке выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с "Форд". Водитель и женщина - пассажир "Опеля" с травмами госпитализированы. Малолетний пассажир 2019 года рождения скончался в реанимационном отделении. По предварительной информации, ребенок в момент аварии сидел в автокресле, но не был пристегнут. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение ПДД в плане перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. При движении необходимо учитывать погодные и дорожные условия, быть предельно внимательными за рулем.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!