В Борисовском районе спасли заблудившуюся в лесу 88-летнюю женщину

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе в лесу заблудилась 88-летняя пенсионерка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

13 сентября в 21.00 в центр оперативного управления Борисовского горрайотдела по ЧС поступило сообщение, что необходима помощь в поиске человека, потерявшегося в лесном массиве вблизи Борисова. Около 17.00 пожилая женщина ушла в лес и не вернулась. О пропаже сообщила дочь заблудившейся.

"Пенсионерка живет на окраине города, к которой примыкает лес, поэтому очевидным было место, где она заходила в массив. Оттуда мы и начали поиски, - пояснили спасатели. - У женщины при себе был мобильный телефон, но устойчивой связи организовать не получилось. Один раз она ответила на звонок внука, рассказала, что устала, оступилась, упала и потеряла свою палочку. Также потерявшаяся сообщила, что проходила воинскую часть, поляну. Однако точек, попадающих под такое описание, в этом лесном массиве достаточно, конкретизировать место ее нахождения не получилось".

Участники поисковых работ разбились на группы и стали прочесывать лес. Специалисты отряда специального назначения "ЗУБР" на квадроцикле объезжали лесные дороги. Женщину нашли застрявшей в буреломе. Ее уложили на носилки и транспортировали к месту расположения автомобиля, на котором вывезли из леса, чтобы передать медикам для осмотра.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 15 человек и 5 единиц техники.-0-