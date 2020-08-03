В Борисовском районе выявлена кража дизтоплива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе выявлены факты кражи и хранения дизтоплива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудники Загородного отдела милиции во время рейдовых мероприятий по предупреждению и пресечению краж в агропромышленном комплексе установили, что в одном из сельхозпредприятий района 34-летний тракторист по месту жительства хранил 40 л окрашенного дизельного топлива, которое ранее слил с рабочей техники. В отношении мужчины составлены протоколы по ст.10.5 и 12.30 КоАП. Его привлекут к административной ответственности за мелкое хищение (штраф - от 2 до 30 б. в.), а также за хранение окрашенного топлива, которое поставляется в организации, выполняющие сельхозработы (штраф - от 10 до 50 базовых величин).

Также в результате проверочно-профилактических мероприятий на территории одного из подворий в хозяйственной пристройке у 81-летней жительницы деревни Остров Борисовского района обнаружена полимерная канистра с окрашенным дизельным топливом объемом 200 л. Хозяйка краденого топлива призналась, что покупала его у неизвестных лиц для родственников.

Борисовское РУВД напоминает, что приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного топлива влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.-0-