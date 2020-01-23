В Борисовском районе вынесли приговор вальщикам леса, по вине которых погиб человек

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности, сообщили БЕЛТА в Верховном суде Беларуси.

Уголовное дело по обвинению мастера леса и лесника Зачистского лесничества Борисовского опытного лесхоза было рассмотрено сегодня.

Установлено, что обвиняемые находились на делянке в лесопользовании в нерабочее время в выходной день. Лесосека располагалась вблизи проезжей части. Мужчины не приняли надлежащих мер, чтобы обеспечить безопасность людей и машин в опасной зоне во время валки сосны. В результате дерево упало на двигавшийся по дороге автомобиль МАЗ. Водителю машины были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемые были признаны виновными. На основании ч.1 ст.144 УК каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на три года. Также с обвиняемых в солидарном порядке взыщут в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-