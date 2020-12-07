В Браславском и Миорском районах при пожаре домов погибли два человека

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском и Миорском районах за прошедшие сутки во время пожара домов погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре квартиры по ул.Горького в горпоселке Видзы Браславского района поступило 6 декабря в 5.24. Огонь был внутри квартиры сблокированного дома. Во время тушения работники МЧС на полу нашли труп хозяйки 1928 года рождения. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась.

Уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая версия возгорания - неосторожное обращение с огнем.

В Миорском районе пожар произошел в агрогородке Турково. Горел деревянный дом, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Спасатели при разборке строительных конструкций в коридоре на полу обнаружили обгоревший труп мужчины 1958 года рождения.

В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Рассматриваемая версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-