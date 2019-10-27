В Браславском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе Витебской области в ДТП пострадала 12-летняя девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УВД Витебского облисполкома с соцсетях.

Авария произошла днем 26 октября на автодороге Браслав - Плюсы - Слободка. 57-летний водитель автомашины Skoda при встречном разъезде с трактором зацепил обочину и съехал в кювет. В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Skoda. С травмами она была доставлена в Браславскую ЦРБ.

Фото УВД Витебского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть предельно внимательными при движении на загородных трассах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и технику вождения.-