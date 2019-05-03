В Бресте легковушка сбила на переходе пятилетнего ребенка

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль вблизи автовокзала сбил на пешеходном переходе пятилетнего ребенка. Пострадавший госпитализирован, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 мая примерно в 18.05 на ул. Карбышева. По предварительной информации, за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander находилась местная жительница 1974 года рождения. На перекрестке с ул.Мицкевича при повороте влево водитель сбила ребенка 2014 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали в травматологическое отделение Брестской детской областной больницы.

ГАИ проводит проверку.-0-